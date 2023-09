Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, 43-Jähriger bei Fahrradunfall schwer verletzt

Wettringen (ots)

Am Samstag (02.09.) ist ein 43-jähriger Mann aus Neuenkirchen während einer Fahrradtour mit seinem Pedelec gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der Mann war mit einer Radfahrgruppe gegen 17.50 Uhr in Maxhafen in Fahrtrichtung Neuenkirchen unterwegs. Dort wollte die Gruppe mit ihren Rädern die Straßenseite wechseln. Ersten Erkenntnissen zufolge stoppte der 43-Jährige dabei sein Rad am Fahrbahnrand, rutschte aus und verlor die Kontrolle über sein Fahrrad. Der Mann stürzte und fiel in den angrenzenden Straßengraben. Er verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Da der 43-jährige augenscheinlich alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. An dem Rad entstand ein Sachschaden von geschätzt etwa 100 Euro.

