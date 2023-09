Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Fahrer eines E-Scooters schwer verletzt

Altenberge (ots)

Ein 39-jähriger Mann aus Schwerin ist am Sonntagnachmittag (03.09.) an der Bahnhofstraße mit seinem E-Scooter gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der Schweriner fuhr gegen 17.40 Uhr auf der Bahnhofstraße in Höhe einer Bushaltestelle auf dem dortigen gepflasterten Weg. An einem Geländer, unweit der Bushaltestelle, standen zu der Zeit mehrere Fahrräder. Ersten Ermittlungen zufolge touchierte der Mann den Lenker eines der Räder und stürzte. Er verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Da der Mann augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand wurde eine Blutprobe angeordnet. Außerdem stellten die Beamten fest, dass an dem E-Scooter das nötige Versicherungskennzeichen fehlte. An dem Scooter entstand ein geringer Sachschaden in Höhe von geschätzt etwa 50 Euro.

