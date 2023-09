POL-ST: Ladbergen, BMW Geländewagen gestohlen

Ibbenbüren (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag (02.09.23) am Aasee einen 58-Jährigen niedergeschlagen und ausgeraubt. Der Geschädigte lief am frühen Samstagmorgen gegen 02.40 Uhr am Aasee entlang, etwa auf Höhe des Wanderparkplatzes auf Seite der Ledder Straße, als ihm drei Männer entgegenkamen. Sie gingen an dem 58-Jährigen vorbei. Dann griffen sie den Geschädigten plötzlich von hinten an ...

