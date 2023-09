Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Gemeindegebäude

Ibbenbüren (ots)

Zwischen Freitagmittag (01.09.), 12.00 Uhr und Samstagnachmittag (02.09.), 13.30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zum Gemeindegebäude an der Carl-Keller-Straße in Laggenbeck. Sie schlugen eine Scheibe ein und kamen so in den Gebäudekomplex, in dem sich unter anderem die Gemeindebücherei und eine Privatwohnung befinden. Aus der Bücherei wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag gestohlen. Von der Bücherei aus brachen die Täter eine weitere Tür gewaltsam auf und gelangten so in die Privatwohnung. Ob hier etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wem in der angegebenen Tatzeit etwas Verdächtiges aufgefallen ist, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren unter Telefon 05451/591-4315.

