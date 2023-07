Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg

Groß-Zimmern: Wichtige Zeugen und Ersthelfer nach Unfall auf der B26 gesucht

Dieburg (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend (6.7.) auf der Bundesstraße 26 in Richtung Darmstadt ereignete, suchen die Polizeibeamten in Dieburg für die Rekonstruktion des Hergangs, Zeugen des Geschehens.

Nach ersten Erkenntnissen kollidierten dort, gegen 22.30 Uhr, auf der linken Fahrspur und nach der Anschlussstelle Groß-Zimmern, zwei in gleiche Richtung fahrende Autos. Dabei handelte es sich um einen weißen Mercedes, besetzt mit einem 18-jährigen Dieburger und seinen 23 Jahre alten Beifahrer sowie einen 36 Jahre alten Mann aus Weiterstadt, als Fahrer eines roten BMWs und seine 32-jährige Beifahrerin aus Gräfenhausen. Beide Insassen des BMWs verletzten sich infolge der Kollision leicht und kamen zur weiteren ärztlichen Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Der verursachte Gesamtschaden wird derzeit auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass sich im Vorfeld der Kollision, ein weiteres Fahrzeug, bei dem es sich um einen Lastwagen oder Transporter gehandelt haben soll, auf der rechten Spur befand. Dieses noch unbekannte Fahrzeug soll von den Unfallautos möglicherweise überholt worden sein, beziehungsweise soll der Versuch unternommen worden sein, daran vorbeizufahren.

Im Anschluss der Kollision, zu deren Ursache es widersprüchliche Angaben der Unfallbeteiligten gibt, sollen weitere Verkehrsteilnehmer angehalten und als Ersthelfer agiert haben. All diese hilfsbereiten und engagierten Personen, aber auch der Fahrer des noch unbekannten Fahrzeuges auf der rechten Spur, sind wichtige Zeugen und werden gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern zu melden. In diesem Zusammenhang fragen die Beamten auch, wer den beteiligten weißen Mercedes, samt seinen beiden Begleitern, einem blauen Seat Leon und einem grauen Ford Mondeo, bereits im Vorfeld aufgrund möglicher auffälliger Fahrweisen beobachten konnte.

Unter der Rufnummer 06071/9656-0 sind die ermittelnden Ordnungshüter zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell