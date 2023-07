POL-DA: Höchst: Steinewerfer beschädigen Auto auf der Bundesstraße 45

Gorxheimertal (ots) - In einem Mehrfamilienhaus in der Siedlungstraße, haben ungebetene Gäste am Donnerstag (06.07.), zwischen 9.00 und 18.40 Uhr, ihr Unwesen getrieben. Die Täter gelangten gewaltsam durch die Haustür in das Gebäude und verschafften sich dort Zugang zu zwei Wohnungen. Dort entwendeten sie Geld, ...

mehr