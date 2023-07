POL-DA: Bischofsheim: Anhaltesignale missachtet - Fahrt endet für 36-Jährige auf der Polizeiwache

Höchst (ots) - Am Donnerstagabend (06.07.) warfen Kinder Steine auf vorbeifahrende Autos und beschädigten einen Renault. Gegen 21.10 Uhr fuhr eine 19-jährige Autofahrerin aus Michelstadt mit ihrem Wagen auf der Westumgehung. Als sie die Brücke, welche in Verlängerung der Straße "Am Galgenberg" verläuft, passierte, wurde ein Stein auf ihr Auto geworfen. ...

mehr