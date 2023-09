Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Greven (ots)

Am Donnerstagnachmittag (31.08.) ist im Kreisverkehr an den Straßen An der Martinischule / Rathausstraße / Münsterstraße / Königstraße ein Pedelec-fahrer ohne Fremdeinwirkung gestürzt.

Der 48-jährige Grevener fuhr mit seinem Pedelec von der Straße An der Martinischule in Richtung Münsterstraße. Ersten Ermittlungen zufolge, verbremste er sich in Höhe des Kreisverkehrs und stürzte daraufhin.

Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 200 Euro.

