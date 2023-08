Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Zwei Beschuldigte nach Festnahmen in U-Haft

Rheine (ots)

Die Polizei in Rheine hat am Dienstabend (29.08.23) zwei polnische Staatsbürger im Altern von 34 und 52 Jahren vorläufig festgenommen. Den beiden wird schwerer und gewerbsmäßiger Diebstahl vorgeworfen. Am Mittwoch (30.08.23) wurden die Männer dem Haftrichter vorgeführt - nun befinden sie sich in Untersuchungshaft. Am Dienstag um kurz vor 17.30 Uhr war die Rheinenser Polizei zu einer Firma an der Daimlerstraße - nahe des Kreisverkehrs Röntgenstraße/Daimlerstraße - gerufen worden. Dort sollten aus einer Fahrradgarage mehrere Räder gestohlen worden sein. Ein Firmenmitarbeiter hatte eigenartige Geräusche aus Richtung der Fahrradgarage vernommen und dann gesehen, wie zwei Unbekannte Pedelecs auf einen weißen Transporter luden und das Firmengelände mit dem Fahrzeug verließen. Der Mitarbeiter sowie ein weiterer Kollege stellten daraufhin fest, dass ihre Pedelecs aus der Garage gestohlen worden waren. Sie riefen die Polizei. Diese leitete eine Fahndung nach dem Transporter ein - mit Erfolg. Die Beamten nahmen Kontakt zu den Autobahnpolizeiwachen im Umkreis auf. Und tatsächlich wurde das Fahrzeug mit polnischem Kennzeichen wenig später auf der A30 auf Höhe Gesmold (Landkreis Osnabrück) angehalten. Die niedersächsische Autobahnpolizei nahm die beiden Insassen vorläufig fest. Sie wurden zur Wache in Rheine gebracht. In dem sichergestellten Transporter fanden die Beamten zum einen die von dem Firmengelände in Rheine entwendeten Pedelecs, zum anderen noch mehrere andere Räder und E-Bikes. Diese wurden als mögliches Diebesgut eingestuft. Der Transporter und die Fahrräder wurden sichergestellt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

