POL-ST: Neuenkirchen, Unfall mit Lkw und zwei Pkw - drei Menschen verletzt

Emsdetten (ots) - Unbekannte sind Donnerstagnacht (31.08.2023) gegen 01.50 Uhr in ein Geschäft in der Kirchstraße eingestiegen. Der Mobilfunkshop befindet sich in der Innenstadt zwischen Pankratiusgasse und Rheiner Straße. Dort schlugen die Täter die Scheibe der Eingangstüre ein, um in das Geschäft zu gelangen. Sie entwendeten mehrere Mobiltelefone. Die Höhe des ...

mehr