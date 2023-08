LPI-SHL: Erfolglose Autoknacker

Barchfeld (ots) - Am 18.08.2023 ereignete sich um 13:35 Uhr ein Verkehrsunfall in der Liebensteiner Straße in Barchfeld. Ein Richtung Bad Liebenstein fahrender Pkw wollte an einem geparkten Transporter vorbeifahren, verschätzte sich jedoch und kollidierte seitlich mit diesem. Durch den Zusammenstoß riss der Außenspiegel des Verursachers ab. Unbeirrt setzte der Pkw jedoch seine Fahrt fort und flüchtete von der ...

mehr