LPI-SHL: Unfallflüchtigen ermittelt

Barchfeld (ots)

Am 18.08.2023 ereignete sich um 13:35 Uhr ein Verkehrsunfall in der Liebensteiner Straße in Barchfeld. Ein Richtung Bad Liebenstein fahrender Pkw wollte an einem geparkten Transporter vorbeifahren, verschätzte sich jedoch und kollidierte seitlich mit diesem. Durch den Zusammenstoß riss der Außenspiegel des Verursachers ab. Unbeirrt setzte der Pkw jedoch seine Fahrt fort und flüchtete von der Unfallstelle. Durch den Knall aufmerksam geworden, konnte eine Zeugin noch einen Teil des Kennzeichens sowie die Fahrzeugmarke erkennen. Nach der Unfallaufnahme ermittelten Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen zum bekannten Kennzeichenfragment in Verbindung mit der genannten Marke. Mehrere passende Fahrzeuge kamen in der Folge in Frage, doch schon beim zweiten überprüften Pkw hatten die Polizisten Glück. Vor ihnen stand ein Fahrzeug mit abgerissenen Außenspiegel. Der am Unfallort gesicherte Spiegel passte wiederum genau. Der 65 Jahre alte Fahrzeughalter entpuppte sich auch als Fahrer zum Unfallzeitpunkt. Er sieht sich nun mit einem Strafverfahren wegen Unfallflucht konfrontiert.

