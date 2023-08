Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ältere Dame in hilfloser Lage

Krayenberggemeinde (ots)

Eine 82 Jahre alte Dame aus der Krayenberggemeinde brachte sich am Morgen des 20.08.2023 versehentlich in eine hilflose Lage. Sie befand sich in einem Zimmer ihres Wohnhauses, die Zimmertür hatte sie vorher abgeschlossen. Den Schlüssel hatte sie abgezogen und im Zimmer abgelegt. Nach einer Weile konnte sich die Dame jedoch beim besten Willen nicht mehr daran erinnern, wo sie den Zimmerschlüssel verwahrt hatte. Trotz intensiver Suche wollte dieser einfach nicht wieder auftauchen. Die Dame hatte sich somit selbst eingesperrt und kam nicht wieder heraus. In ihrer Verzweiflung rief sie die Polizei. Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen fuhren zum fraglichen Wohnhaus. Durch ein geöffnetes Fenster konnten diese sodann in das Zimmer der Frau klettern und kurz darauf auch den verlorenen Schlüssel auffinden, sodass die Zimmertür wieder geöffnet werden konnte.

