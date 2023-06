LPI-GTH: Nach Unfall geflüchtet

Arnstadt (ots) - Gleich zwei gelbe Recyclingtonnen wurden am frühen Samstagmorgen durch ein absichtlich gelegtes Feuer in der Kasseler Straße völlig zerstört. Ein danebenstehender Altkleidercontainer wurde ebenso in Mitleidenschaft gezogen wie ein Stück Zaun, die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand, die Polizei ermittelt nun in der Sache. (ef) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

mehr