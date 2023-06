LPI-GTH: Gefährdung von Verkehrsteilnehmern durch Klein-LKW - Zeugenaufruf

Gotha (ots) - Am Samstagvormittag bemerkte ein Verkehrsteilnehmer in Gotha / Sundhausen, dass der vor ihm fahrende PKW starke Schlangenlinien fährt. Er informierte die Polizei. Die Beamten konnten das Fahrzeug auf dem Weg in die Innenstadt stoppen und führten eine Verkehrskontrolle durch. Den starken Alkoholgeruch bestätigte der 48-jährige Fahrer mit einem Atemalkoholwert von 3,0 Promille. Er gab auf Nachfrage an, ...

