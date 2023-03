Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Essen angebrannt

Weimar (ots)

Glück im Unglück hatte gestern Nachmittag die Bewohnerin einer Wohnung in Bad Berka. Die 84-jährige Frau war gerade dabei sich was zu essen zu machen, als sie in ihrer Wohnung stürzte. Ihr selbst gelang es nicht mehr auf die Beine zu kommen. Ihr Essen indes brutzelte weiter. In der Folge brannte es an, wodurch der Rauchmelder ausgelöst wurde. Als die Rettungskräfte vor Ort waren, konnte der Frau geholfen werden. Sie wurde zur Abklärung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das Essen war nicht mehr zu genießen, es wurde aber kein weiterer Schaden dadurch verursacht.

