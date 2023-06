Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: polnischer Vodka im Straßenverkehr

Gotha (ots)

Am Samstagvormittag bemerkte ein Verkehrsteilnehmer in Gotha / Sundhausen, dass der vor ihm fahrende PKW starke Schlangenlinien fährt. Er informierte die Polizei. Die Beamten konnten das Fahrzeug auf dem Weg in die Innenstadt stoppen und führten eine Verkehrskontrolle durch. Den starken Alkoholgeruch bestätigte der 48-jährige Fahrer mit einem Atemalkoholwert von 3,0 Promille. Er gab auf Nachfrage an, doch nur polnischen Vodka getrunken zu haben. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Der Führerschein konnte nicht beschlagnahmt werden, da der Fahrer gar keine Fahrerlaubnis besaß. Somit erwarten ihn nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (rd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell