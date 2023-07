Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Sachbeschädigung an einer Schaufensterscheibe - Zeugensuche

Wissen (ots)

Die Polizei in Wissen sucht Zeugen einer Sachbeschädigung. Am frühen Montagmorgen, 10.07.2023, um 04:20 Uhr wurde in Wissen die Schaufensterscheibe eines Tattoo-Studios in der Rathausstraße von einem noch unbekannten Täter mit einem Stein eingeschlagen. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen unter der Telefonnummer 02742/ 9350 oder per Mail unter pwwissen@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell