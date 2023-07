POL-PDNR: Ergänzende Pressemeldung Brandserie in Linz:

St. Katharinen (ots) - Am 08.07.2023 fanden an mehreren Häusern in St. Katharinen Garagen- bzw. Vorgartenflohmärkte statt. An zumindest einem der Flohmärkte erschienen gegen Mittag zwei Verdächtige, die sich zunächst oberflächlich die angebotenen Waren anschauten. Anschließend fragten sie den Flohmarktbetreiber nach Schmuck und drängten darauf, sich diesen im Haus ansehen zu dürfen. Nachdem ihnen der Zugang zum ...

mehr