Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mudersbach-Niederschelderhütte, mehrere versuchte Diebstähle aus PKW durch 2 Personen

57555 Mudersbach (ots)

Am 09.07.2023, gegen 13:00 Uhr, wurden der Polizei Betzdorf zwei verdächtige männliche Person gemeldet, die sich im Ortsbereich Niederschelderhütte zu Fuß aufhielten. Diese gingen an die dort abgestellten PKW und probierten, ob Fahrzeuge nicht verriegelt waren sowie an Fahrzeugen mit offenen Fenstern. Diese Fahrzeuge wurden durchsucht. Im weiteren Verlauf meldeten sich mehrere Bürger und teilten weitere Vorfälle mit. Durch insgesamt 2 eingesetzte Streifen der Polizei Betzdorf und 2 Streifen der Polizei Siegen konnten die verdächtigen Personen im Bereich der Kronackerstraße in Mudersbach-Birken gestellt werden. Es handelte sich um einen 16-jährigen und einen 26-jährigen, die sich an ungeöffneten Autos zu schaffen machten und diese durchsuchten. Der 26-jährige hatte Verletzungen im Rückenbereich. Es stellte sich heraus, dass er, nachdem er von einem Grundstück auf die Straße gelaufen war, durch einen PKW angefahren wurde und anschließend weiter flüchtete. Der 42-jährige Fahrer des PKW steht fest, ein Verkehrsunfall wurde aufgenommen. Eine ärztliche Behandlung durch den Verletzten wurde abgelehnt. Beide Personen sind im südhessischen Bereich wohnhaft. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen ist bisher jedoch nichts entwendet worden. Eine Durchsuchung der Personen verlief negativ. Nach Identitätsfeststellung und Überprüfungen wurden beide Verantwortlichen der Örtlichkeit verwiesen (Platzverweise) und begaben sich daraufhin mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurück in Richtung Heimat. Die Ermittlungen der Polizei Betzdorf laufen. Weitere Zeugen / Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Betzdorf, Tel.: 02741-9260, zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell