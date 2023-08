Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht

Greven (ots)

Am Donnerstag (24.08.2023) kam es gegen 11.00 Uhr an der Nordwalder Straße, Einmündungsbereich Biederlackstraße, zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde eine 20-jährige Radfahrerin auf dem Rad-/Gehweg in Höhe der Zufahrt zum Parkplatz des Unternehmens Fressnapf verletzt. Sie kollidierte mit ihrem Mountainbike mit einem weiteren Radfahrer, der auf einem blauen Damenfahrrad fuhr. Die Frau stürzte und verletzte sich dabei leicht. Der Mann auf dem Damenfahrrad entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 30 Jahre alt, 1.80 bis 1.85 Meter groß und schlank. Der Mann hat kurze schwarze Haare und trug zur Unfallzeit eine Jeans sowie einen Pulli. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Radfahrer geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

