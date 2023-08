Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Emsdetten, Betrüger erbeuten Geld

Hopsten, Emsdetten (ots)

In Hopsten und in Emsdetten haben zwei Personen einen vierstelligen und einen dreistelligen Eurobetrag an Betrüger verloren. Ein 52-Jähriger aus Hopsten surfte vor einigen Tagen im Internet, als auf seinem Bildschirm ein Fenster mit der Schrift "Microsoft-Support" erschien. Es konnte nicht weitergearbeitet werden. Zunächst wollte der Mann das Fenster schließen, was ihm nicht gelang. Zur Aufhebung der PC-Sperre war eine Telefonnummer - angeblich von Microsoft - angegeben. Der 52-Jährige rief die Nummer an und sprach mit einem "Mitarbeiter", der den Hopstener aufforderte, ihm Zugriff auf den PC zu gewähren. Bei dem langen Telefonat wurde der Geschädigte aufgefordert, sich bei verschiedenen Zahlungs- und Bestellplattformen einzuloggen - angeblich "um Sicherheitsprobleme zu beheben". Nach dem Gespräch fiel dem Geschädigten auf, dass von seinen Konten ein insgesamt vierstelliger Eurobetrag abgebucht wurde. Da wurde ihm der Betrug bewusst.

In Emsdetten gab sich ein Betrüger in einer Messenger-Nachricht als Tochter einer 71-jährigen Geschädigten aus. Im Laufe des Nachrichtenwechsels bat die falsche Tochter um die Überweisung von Geld. Insgesamt überwies die 71-Jährige einen hohen dreistelligen Betrag. Als es zu einer weiteren Geldforderung kam, fuhr die Emsdettenerin zu ihrer echten Tochter. Der Betrug flog auf.

Die Polizei warnt in regelmäßigen Abständen zu Betrugsmaschen, bei denen Kriminelle per Telefon, Messenger-Dienst oder E-Mail Kontakt aufnehmen und sich als jemand anderes ausgeben - etwa als falsche Kinder oder Enkel, falsche Polizeibeamte, Microsoft-Mitarbeiter oder auch Mitarbeiter von Geheimdiensten. Spätestens wenn es zu Zahlungsforderungen kommt, ist höchste Vorsicht angesagt.

- Kommt Ihnen eine Kontaktaufnahme komisch vor, beenden Sie den Kontakt beziehungsweise antworten sie nicht!

- Gehen Sie niemals auf Geldforderungen ein, die aus der Ferne gestellt werden!

- Gewähren Sie niemals Unbekannten einen Fernzugriff auf Ihren PC!

- Beenden Sie das Telefonat oder den Nachrichtenwechsel und kontaktieren Sie die echten Personen, Firmen oder Behörden, indem sie selbst anrufen!

- Sind Sie Opfer eines Telefonbetrugs geworden? Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei!

- Haben Sie bereits Geldbeträge an ein unbekanntes Konto überwiesen oder sind Beträge von Ihrem Konto eingezogen worden? Dann kontaktieren Sie möglichst schnell Ihre Bank. In manchen Fällen ist es möglich, die Überweisungen zu stoppen oder das Geld zurück buchen zu lassen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell