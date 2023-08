Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Schulwegunfall, 71-jähriger Radfahrer kollidiert mit 11-jährigem Mädchem auf einem Fahrrad

Rheine (ots)

Bei einem Unfall in Gellendorf sind am Montagmorgen (28.08.23) ein 11-jähriges Mädchen und ein 71-jähriger Mann leicht verletzt worden. Der 71-jähriger Fahrradfahrer aus Rheine fuhr gegen 07.30 Uhr stadtauswärts auf der rechten Straßenseite der Dionysiusstraße. Zwischen der Heidackerstraße und der Straße Biergbrede kamen ihm vier Schulkinder auf Fahrrädern auf ihrem Schulweg entgegen. Eines der Kinder, ein 11-jähriges Mädchen aus Rheine, stieß mit dem 71-Jährigen zusammen. Beide wurden leicht verletzt. Der Mann aus Rheine musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell