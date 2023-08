Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall mit Streifenwagen, Nachtrag

Ibbenbüren (ots)

Nach dem schweren Verkehrsunfall ist der Kreuzungsbereich Osnabrücker Straße / Wilhelmstraße / Oststraße / Heldermannstraße seit etwa 19.00 Uhr wieder frei befahrbar. Zu den Verletzten können noch folgende Angaben gemacht werden: Der schwerverletzte Polizist ist 32 Jahre alt, die beiden leichtverletzten Polizisten sind 27 und 20 Jahre alt. Bei dem schwerverletzten Fahrer des Audi handelt es sich um einen 29-Jährigen. Ein Beifahrer, der im Audi saß, blieb unverletzt. Zwei weitere Personen, die sich in dem Audi befanden entfernten sich nach dem Unfall vom Unfallort.

Erstmeldung vom 28.08.2023, 16.37 Uhr:

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Osnabrücker Straße / Wilhelmstraße / Oststraße / Heldermannstraße ist am Montag (28.08.) ein Streifenwagen der Polizei mit einem Audi kollidiert. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Streifenwagen gegen 14.40 Uhr mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf der Osnabrücker Straße in Richtung Oststraße. Im Kreuzungsbereich tastete sich das Fahrzeug in den Verkehr. Von der Wilhelmstraße fuhr zur selben Zeit ein schwarzer Audi in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte mit dem Streifenwagen. Bei der Kollision wurde ein Polizeibeamter sowie der Audifahrer schwer verletzt. Zwei weitere Polizisten erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Kreuzungsbereich ist für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. Über die Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

