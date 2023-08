POL-ST: Burgsteinfurt, Zwei Müllcontainer angezündet - Nachtrag

Saerbeck (ots) - In der Innenstadt sind in der Nacht zu Samstag (26.08.23) zwei Autos aufgebrochen worden. An der Straße Eschgarten schlugen unbekannte Täter zwischen Mitternacht und 08.30 Uhr am Samstagmorgen die Seitenscheibe der Beifahrertür eines grauen Ford C-Max ein. Der Wagen parkte in einer Hofeinfahrt. Beute machten die Autoaufbrecher nicht. Am Mühlenweg, nahe der Straße Sitterdelle, wurde zwischen 02.00 Uhr ...

