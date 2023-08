Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau im Saunabereich fotografiert - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am frühen Freitagabend (18.08.2023) einen 39-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Freizeitbad an der Straße Am Leuzebad eine Frau unsittlich fotografiert zu haben. Die 25-Jährige befand sich gegen 17.00 Uhr im Saunabereich, als sie bemerkte, wie der Mann sein Smartphone auf sie richtete und vermutlich Fotos von ihr fertigte. Als sie ihn daraufhin auf sein Tun angesprochen hatte, verließ er den Bereich. Der Sittenstrolch konnte aber kurze Zeit später von der Frau und dem mittlerweile alarmierten Badepersonal auf dem Gelände des Bads angetroffen und den eintreffenden Beamten übergeben werden. Der 39-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt, sein Mobiltelefon wurde beschlagnahmt. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

