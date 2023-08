Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: E-Scooter-Fahrer nach Unfall leicht verletzt

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag (18.08.2023) in der Sophienstraße ist ein 25 Jahre alter E-Scooter-Fahrer leicht verletzt worden. Der 25-Jährige fuhr gegen 14.30 Uhr mit seinem E-Scooter von der Hauptstätter Straße aus kommend die Sophienstraße in Richtung Gerberstraße entlang, als es zum Zusammenstoß mit dem BMW eines 45-Jährigen kam, der aus einer Tiefgarage in die Sophienstraße einfuhr. Der 25-Jährige stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um ihn und brachten den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

