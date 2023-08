Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich betrunken Unfall verursacht und davongefahren - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Ein 34 Jahre alter Mann hat am Donnerstagnachmittag (17.08.2023) auf der Hauptstätter Straße mutmaßlich unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend davongefahren. Zeugen beobachteten gegen 15.45 Uhr den Fahrer eines grauen Skodas, der auf der Bundesautobahn 8, Höhe des Flughafens in Fahrtrichtung Stuttgarter Kreuz unterwegs war und durch seine rücksichtslose Fahrweise mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben soll. Der 34-Jährige fuhr anschließend die Löffelstraße in Fahrtrichtung Charlottenplatz entlang und bog nach links in Richtung der Hauptstätter Straße ab. Als er in die Kreuzung der Hauptstätter Straße / Paulinenstraße einfuhr, prallte er dann mit dem Audi eines 32-Jährigen zusammen, der auf der Immenhofer Straße in Richtung Paulinenstraße unterwegs war und verursachte einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Alarmierte Polizeibeamte stoppten den 34-Jährigen im Bereich der Torstraße und stellten fest, dass er offenbar unter Alkoholeinfluss stand, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Zudem sei der Mann offenbar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zeugen sowie Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des 34-Jährigen geschädigt oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell