Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Café eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Unbekannte sind am frühen Donnerstagmorgen (17.08.2023) in ein Café an der Tübinger Straße eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 03.00 Uhr und 07.00 Uhr ein Fenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Sie erbeuteten rund tausend Euro Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell