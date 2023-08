POL-S: E-Scooter gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Zwei Unbekannte sind am Dienstagabend (15.08.2023) in eine Wohnung an der Rostocker Straße eingebrochen. Die Täter brachen gegen 20.30 Uhr die Wohnungstür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Ob sie anschließend etwas stahlen, ist Teil der noch laufenden Ermittlungen. Bei den Tätern handelt es sich um einen etwa 16 bis 17 Jahre alten und zirka 180 Zentimeter großen, schlanken ...

