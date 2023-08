Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn kollidiert

Stuttgart-Süd (ots)

Ein 61 Jahre alter Skoda-Fahrer ist am Mittwochnachmittag (16.08.2023) in der Böblinger Straße mit einer Stadtbahn der Linie U9 zusammengestoßen. Der 61-Jährige war gegen 15.00 Uhr mit seinem Skoda Octavia aus Richtung Nachtigallenweg kommend, in der Leonberger Straße unterwegs und bog an der Kreuzung Hohentwielstraße nach rechts auf die Böblinger Straße ab. Hierbei stieß er mit der Stadtbahn, die geradeaus in Richtung Stuttgart-Süd unterwegs war zusammen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro. Der Stadtbahnverkehr war durch den Unfall für rund eine Stunde beeinträchtigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell