Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Zwei Unbekannte sind am Dienstagabend (15.08.2023) in eine Wohnung an der Rostocker Straße eingebrochen. Die Täter brachen gegen 20.30 Uhr die Wohnungstür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Ob sie anschließend etwas stahlen, ist Teil der noch laufenden Ermittlungen. Bei den Tätern handelt es sich um einen etwa 16 bis 17 Jahre alten und zirka 180 Zentimeter großen, schlanken Jugendlichen. Er hatte dunkle nach hinten gegelte lockige Haare und trug ein orangenes T-Shirt sowie eine dunkle Hose. Seine Komplizin war ebenfalls 16 bis 17 Jahre alt, zirka 165 Zentimeter groß und hatte eine zierliche Statur sowie schwarze, glatte, schulterlange Haare. Sie trug eine weiße Bluse und führte eine kleine Handtasche mit sich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

