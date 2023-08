Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Alkoholisiert unterwegs

Gera (ots)

Am Freitag, den 11.08.2023 um 22:35 Uhr stoppten Beamte des Inspektionsdienstes am Freitag, den 11.08.2023 in der Nürnberger Straße in Gera einen 45 - jährigen Skoda Fahrer. Dieser wies im Rahmen der Kontrolle Atemalkoholgeruch auf. Ein Atemalkoholtest erbrachte ein Ergebnis von 1,9 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobenentnahme durchgeführt.

Noch höher war die Alkoholisierung eines 63 - jährigen Fahrer eines Fahrrades in der Reichsstraße in Gera. Als dieser am 11.08.2023 um 20:48 Uhr gestoppt wurde, wies er 2,47 Promille auf. Auch er wurde der Tatvorwurf der Trunkenheit im Straßenverkehr eröffnet sowie die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell