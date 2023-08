Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gewahrsamnahme nach versuchter Körperverletzung

Gera (ots)

Am 13.08.2023 gegen 00:20 Uhr wurden Beamte des Inspektionsdienstes in eine Lokalität in der Puschkinstraße in Gera gerufen. Grund hierfür war eine auffällige 30 - jährige alkoholisierte Person, welche sich sehr streitsüchtig verhielt und die Lokalität nicht verlassen wollte. Auch gegen die Beamten zeigte er sich aggressiv und wurde, nachdem er vor Ort versuchte eine Person zu schlagen, in Gewahrsam genommen. Der mit 1,62 Promille alkoholisierte Beschuldigte muss sich nun wegen Hausfriedensbruch sowie versuchter Körperverletzung verantworten.

