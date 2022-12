Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Unfall mit leicht verletztem Radfahrer

Singen (ots)

In der Hohenkrähenstraße ist es am Freitagnachmittag, gegen 14 Uhr, zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 48-jähriger Radfahrer mit einem Auto zusammenstieß und danach stürzte. Der 48-Jährige war entgegengesetzt der erlaubten Fahrtrichtung auf der linken Fahrspur der Hohenkrähenstraße aus Richtung Engen herkommend in Richtung Innenstadt unterwegs. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 40-jähriger Mercedes-Fahrer, der zur gleichen Zeit aus einem Grundstück nach rechts auf die Hohenkrähenstraße einbog. Durch den Aufprall stürzte der Radfahrer auf die Straße und verletzte sich leicht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Radfahrer Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Test mit einem Wert von knapp 0,4 Promille bestätigte den Verdacht. Der 48-Jährige musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell