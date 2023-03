Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei - Unterbringungshaftbefehl gegen mutmaßlichen Brandstifter erlassen.

Ulm (ots)

Ein 36-Jähriger steht im Verdacht, am Samstag in Ehingen ein Feuer gelegt zu haben. Derzeitigen Erkenntnissen von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei zufolge, soll der Mann gegen 1.30 Uhr eine Lebensmittelverpackung angezündet haben. Die soll er in einer Unterkunft in der Riedlinger Straße vor eine Zimmertür gelegt haben. Das entstandene Feuer griff auf den Boden und die Tür über. Ein Zeuge entdeckte das Feuer und löschte es selbständig. Danach legte sich der Zeuge wieder Schlafen. Den Vorfall meldete er der Polizei erst am späten Samstagvormittag. Die konnte den an der gleichen Anschrift wohnenden mutmaßlichen Brandstifter antreffen und vorläufig festnehmen. Den Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei zufolge, wurde eine Ausbreitung des Feuers nur durch das schnelle Entdecken verhindert. Die Staatsanwaltschaft Ulm stuft die Brandstiftung derzeit als versuchten Mord ein und beantragte beim Amtsgericht einen Unterbringungshaftbefehl gegen den 36-Jährigen. Vom Amtsgericht Ulm wurde der Unterbringungshaftbefehl erlassen. Der Mann befindet sich nun in einem psychiatrischen Krankenhaus. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei dauern an.

