Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitsmessungen

LPI Gotha (ots)

Im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit beteiligte sich auch die LPI Gotha am vergangenen Freitag am sogenannten europaweiten "Speedmarathon". Im Ilm-Kreis wurden knapp 40, im Landkreis Gotha knapp 20 und im Wartburgkreis ca. zehn Beanstandungen bei Geschwindigkeitsmessungen mit Anhaltung der Fahrzeugführer festgestellt. Durch Messanlagen wurden im gesamten Schutzbereich der LPI Gotha rund 100 Verstöße festgestellt. Zwischen Stadtilm und Geilsdorf wurde ein Fahrzeugführer bei zulässigen 100 km/h mit 157 km/h gemessen. Auf der L3247 zwischen Wegscheide und Luisenthal wurde bei erlaubten 100 km/h ein Pkw-Fahrer mit 175 km/h, ein weiterer mit 160 km/h gemessen. Ein Lkw-Fahrer wurde mit 98 km/h statt 60 km/h festgestellt. Unabhängig vom Speedmarathon führte die Polizei unter anderem auch am Samstag Geschwindigkeitsmessungen durch. Auf der B 247 zwischen Westhausen und der Kreisgrenze Langensalza wurde hier ein Verkehrsteilnehmer mit 192 km/h bei erlaubten 100 km/h registriert. Ihn erwartet ein dreimonatiges Fahrverbot, 2 Punkte in Flensburg und ein empfindliches Bußgeld in Höhe von 700 Euro (plus Verfahrenskosten). (ah)

