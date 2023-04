Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Dreisten Verkehrssünder mehrmals gestellt

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Samstagnachmittag wurde ein 21-jähriger PKW-Fahrer in Gotha Weststadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung im polizeilichen Datenbestand wurde festgestellt, dass der junge Mann bereits eine Woche zuvor das Fahrzeug unter Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Auch diesmal schlug der Drogentest positiv an und dem Herrn wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Durchführung der Blutentnahme, Belehrung und das eingeleitete Ordnungswidrigkeitenverfahren hinderten den 21-Jährigen jedoch nicht daran, das Fahrzeug erneut am Sonntagmorgen in die Arme der Polizeibeamten zu steuern. Es wurde erneut nach positivem Drogenvortest eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Mehrfache Verstöße dieser Art werden dem Verkehrssünder nach Abschluss der Ermittlungen mit einem Bußgeld im vierstelligen Bereich sowie Entzug der Fahrerlaubnis teuer zu stehen kommen. (rd)

