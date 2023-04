LPI-GTH: Unter Alkohol

Eisenach (ots) - Die Polizei Eisenach erbittet Zeugenhinweise nach einem Einbruch am Markt. In der Nacht von Samstag zu Sonntag brachen Unbekannte in ein Cafe ein, verursachten erheblichen Sachschaden. Über die Höhe der Beute können aktuell keine Angaben gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691261125 entgegen (Bezugsnummer 0103621/2023). (sus) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Eisenach Telefon: ...

