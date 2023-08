Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Einbruch in Kita

Ochtrup (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Freitag (25.08.23), 14.30 Uhr und Montag (28.08.23), 07.00 Uhr zwei Fenster auf der Rückseite der Kita an der Gottfried-Keller-Straße eingeschlagen. So gelangten die Täter in die Kindertagesstätte. Aus einem Gruppenraum stahlen sie einen Laptop. In mehreren Büros öffneten die Einbrecher Schubladen und Schränke und suchten nach weiterem Diebesgut. Weitere Beute machten die Täter jedoch nicht. Die Ermittlungen zu diesem Einbruchdiebstahl sind aufgenommen. Hinweise von Zeugen nimmt die Wache in Ochtrup unter 02553/9356-4155 entgegen.

