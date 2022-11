Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelec-Fahrer gestürzt

Stuttgart-West (ots)

Ein 29-jähriger Pedelec-Fahrer erlitt am frühen Sonntagmorgen (06.11.2022) gegen 04.15 Uhr bei einem Sturz schwere Kopfverletzungen. Der mutmaßlich alkoholisierte Radfahrer sollte an der Silberburgstraße einer Kontrolle unterzogen werden. Dies ignorierte er jedoch und versuchte, sich über die Gutenberg- und die Weimarstraße zu entfernen. An der Kreuzung Schloss-/Weimarstraße stürzte er und blieb am Rand des SSB-Gleisbetts auf dem Bordstein liegen. Sein Rad prallte zudem noch gegen einen geparkten Pkw. Dies sah eine Passantin und machte die herannahende Streifenbesatzung auf den Gestürzten aufmerksam. Nach Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der Schwerverletzte in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

