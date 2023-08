POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Geschäft - Mobiltelefone entwendet

Greven (ots) - Am Donnerstag (24.08.2023) kam es gegen 11.00 Uhr an der Nordwalder Straße, Einmündungsbereich Biederlackstraße, zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde eine 20-jährige Radfahrerin auf dem Rad-/Gehweg in Höhe der Zufahrt zum Parkplatz des Unternehmens Fressnapf verletzt. Sie kollidierte mit ihrem Mountainbike mit einem weiteren Radfahrer, der auf einem blauen Damenfahrrad fuhr. Die Frau stürzte und ...

