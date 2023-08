Polizei Steinfurt

POL-ST: Verkehrsunfall mit Verletzten unter Beteiligung eines Funkstreifenwagens in Ahlintel

Emsdetten (ots)

Zur Unfallzeit befährt ein Streifenwagen der Polizeiwache Steinfurt besetzt mit einem 52-jährigen Beamten auf einer Einsatzfahrt mit eingeschaltetem Blaulicht und Signalhorn die L 590 aus Rtg. Steinfurt in Rtg. Emsdetten. In Höhe der späteren Unfallstelle bricht das Heck des FuStKW nach links aus. Der linke hintere Heckbereich prallt daraufhin gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug besetzt mit einer 37-jährigen Frau aus Lengerich. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Zusammenprall verletzt. Der Polizeibeamte wurde mit leichten Verletzungen dem Krankenhaus in Rheine, die schwer verletzte Fahrzeugführerin aus dem entgegen-kommenden Fahrzeug wurden dem Krankenhaus in Enschede (NL) überstellt. Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen und dauern zurzeit an. Die L 590 ist an der Unfallstelle zwischen Emsdetten und Steinfurt für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Eine Ableitung des Verkehrs ist eingerichtet.

