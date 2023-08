Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr Jugendliche werfen Gegenstände von einer Brücke auf ein Fahrzeug

Lengerich (ots)

Eine 34-jährige Lengericherin befuhr am Dienstag (29.08.2023) gegen 15.00 Uhr die Lengericher Straße von Ladbergen aus in Fahrtrichtung Lengerich. Auf der Fußgängerbrücke in Ladbergen, die von der Kleistraße über die Lengericher Straße in den Friedenspark führt, bemerkte die Fahrerin zwei Jugendliche. Diese standen mit ihren Fahrrädern auf der Brücke. In dem Moment, als die Frau unter der Fußgängerbrücke hindurchfuhr, wurde ein Gegenstand auf ihr Fahrzeug geworfen und auf der Windschutzscheibe ihres VW Passat verteilte sich Wasser. Durch den Aufprall und durch den lauten Knall, erschrak die Fahrzeugfahrerin extrem, konnte jedoch ihre Fahrt fortsetzen. Die 34-Jährige konnte im Rückspiegel verfolgen, dass die beiden männlichen Jugendlichen direkt von der Brücke flüchteten. Die Fahrerin und ihr Kleinkind, das sich ebenfalls im Auto befand, blieben unverletzt.

Die Polizei in Lengerich ermittelt wegen dem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder zu den zwei Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lengerich zu melden. Hinweise bitte an: 05481/93 37 45 15.

Die Polizei macht in diesem Zusammenhang noch mal ganz deutlich: Beim Werfen von Gegenständen auf fahrende Fahrzeuge, ganz gleich welcher Art die Gegenstände sind, handelt es sich nicht um einen Kinderstreich - es stellt eine Straftat dar. Dieser Eingriff in den Straßenverkehr kann zu schweren Unfällen mit schwerwiegenden Folgen für andere Verkehrsteilnehmer führen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell