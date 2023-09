Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Falsche Polizisten erbeuten Geld - 86-jährige Rheinenserin war Opfer

Rheine (ots)

Betrüger haben erneut eine Seniorin um einen fünfstelligen Bargeldbetrag gebracht, in dem sie sich am Telefon als Polizisten ausgaben und der Frau eine frei erfundene Geschichte erzählten.

Die 86-Jährige bekam erstmals am Mittwoch (23.08.2023) den Anruf eines solchen falschen Polizisten. Dabei wurde der Frau von einem angeblichen Kriminalpolizisten von einer Straftat in ihrer Nachbarschaft erzählt und sie gefragt, ob sie Geld hätte. Es sei im Moment viel Falschgeld unterwegs, deshalb müsse man das prüfen, sagte der Betrüger der Frau. Die Seniorin besorgte das Geld und übergab es einen Tag später einem Unbekannten.

Einige Tage danach erhielt sie erneut einen Anruf, in dem sie aufgefordert wurde, nochmal Geld zu übergeben. Dies tat die Frau. Am Donnerstag (31.08.) meldeten sich die Betrüger erneut und wollten noch mehr Geld. Dies verweigerte die Frau. In der Zwischenzeit war der Tochter der 86-Jährigen bereits aufgefallen, dass von ihrem Konto zweimal große Geldbeträge abgehoben wurden. Sie kontaktierte ihre Mutter und die Polizei.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang noch mal eindringlich:

- Seien Sie misstrauisch, wenn Sie bei einem Anruf mit einem Sachverhalt oder einer Geschichte konfrontiert werden, die ihnen eigenartig oder unglaubwürdig vorkommt. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und legen Sie im Zweifelsfall einfach auf! - Raten Sie niemals, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihre Namen selbst zu nennen. - Geben Sie am Telefon niemals Details zu familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. - Gehen niemals auf Geldforderungen ein, die am Telefon oder auch per Kurznachricht auf dem Handy - Stichwort: Messenger-Betrug - gestellt werden. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen. - Sind Sie Opfer eines Telefonbetrugs geworden? Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei!

Informationen zu weiteren Betrugsmaschen und Handlungsanweisungen, wenn es zum Betrug gekommen ist: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

