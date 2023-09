Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Straßenraub am Aasee

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag (02.09.23) am Aasee einen 58-Jährigen niedergeschlagen und ausgeraubt. Der Geschädigte lief am frühen Samstagmorgen gegen 02.40 Uhr am Aasee entlang, etwa auf Höhe des Wanderparkplatzes auf Seite der Ledder Straße, als ihm drei Männer entgegenkamen. Sie gingen an dem 58-Jährigen vorbei. Dann griffen sie den Geschädigten plötzlich von hinten an und brachten ihn zu Boden.

Nach Aussagen des Opfers schlugen sie auf ihn ein - dann stahlen sie sein Portemonnaie und flüchteten. Die Täter werden alle drei auf ein Alter von etwa 30 Jahren geschätzt. Eine nähere Beschreibung liegt nicht vor. Die Polizei Ibbenbüren ermittelt zu dieser Raubstraftat. Zeugenhinweise nimmt die Wache entgegen unter 05451/591-4315.

