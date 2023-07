Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Einsätze aufgrund Wetterlage

Wartburgkreis (ots)

Gestern kam es am frühen Abend zu mehreren Einsätzen von Polizei und Feuerwehr im Zusammenhang mit der Wetterlage im Raum Eisenach und im übrigen Wartburgkreis. Mehrfach wurden umgestürzte Bäume oder Bauzäune gemeldet, die eine Gefahr für Verkehrsteilnehmer darstellten. In Eisenach löste sich ein Verkehrsschild auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Altstadtstraße und fiel gegen einen Pkw. In Gerstungen stürzte gegen 18.15 Uhr Hochspannungsleitung um, die ein Weidetier unter sich begrub. Das Tier verendete in Folge der Verletzungen. Personen wurden nicht verletzt. (ah)

