Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung- Zeugensuche

Gotha (ots)

Gestern, gegen 16.40 Uhr befand sich eine 60-Jährige in ihrem Hyundai in der Straße "Am Lindenhügel". Zur selben Zeit befand sich dort unter anderem eine bislang unbekannt gebliebene männliche Person, welche aus unbekannter Ursache gegen das Fahrzeug der 60 Jahre alten Frau trat und einen Sachschaden verursachte. Der Unbekannte entfernte sich anschließend in Richtung Riedweg. Er kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 170 cm groß, schlanke bis kräftige Gestalt, kurze hellbraune Haare, fehlende Zähne im Frontbereich, ungepflegte Erscheinung, mitteleuropäischer Typ, bekleidet mit einem grauen, kurzärmeligen Sweatshirt. Auffällig war außerdem, dass der Mann zwei oder drei kleine schwarzbraune Hunde führte. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können. Außerdem wird die weitere unbekannte Person, welche sich zum Tatzeitpunkt mit ihrem Hund in dem genannten Bereich aufhielt, als Zeuge gesucht. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0191830/2023) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell