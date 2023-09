Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unbekannte stellen Käfig mit Sittichen zum Sperrmüll - Zeuge informiert Polizei und nimmt Tiere in Obhut

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Personen haben offenbar am gestrigen Mittwoch, 27. September, einen Vogelkäfig mit zwei Wellensittichen darin an einer Straße neben abholbereitem Sperrmüll abgestellt. Gegen 11.30 Uhr wurde die Polizei zu der Einsatzstelle an der Spadener Straße im Stadtteil Lehe entsandt. Dort hatte ein Zeuge die Sittiche in dem Vogelbauer entdeckt und die Polizei informiert. Der Zeuge, der selbst Vögel als Haustiere hält, hatte die gelb-grünen Sittiche bereits aus dem Käfig herausgeholt und in einen Karton umgesetzt. Er bot an, die Tiere in seine Obhut zu nehmen und sie zu Hause weiter zu versorgen. Der Sperrmüll war ordnungsgemäß an der Straße abgestellt worden und sollte wenig später entsorgt werden. Die Anmelder des Sperrmülls konnten jedoch keine Angaben zur Herkunft des Vogelkäfigs und der Tiere machen. Aufgrund fehlender Hinweise zum Eigentümer und der augenscheinlichen Eigentumsaufgabe für Käfig und Tiere überließen die Polizeibeamten dem Zeugen die Sittiche. Der Käfig wurde beim Sperrmüll belassen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell