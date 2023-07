Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König/Zell: Nach Auseinandersetzung im Straßenverkehr/Polizei sucht Zeugen

Bad König (ots)

Nach einer Auseinandersetzung zwischen einer 55 Jahre alten Autofahrerin und einem bislang unbekannten Rennradfahrer am Samstag (01.07.), gegen 12.30 Uhr, am Bahnübergang am Ortsausgang des Bad Königer Stadtteils Zell, sucht die Polizei nun Zeugen des Vorfalls.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es im Rahmen eines Abbiegevorgangs zu einem Streit der beiden Verkehrsteilnehmer, der sich in der Folge, nachdem die Frau ihr Fahrzeug anschließend am Eichelshof parkte, fortsetzte. Die 55-Jährige gibt an, von dem Unbekannten unter anderem in aggressiver Weise beleidigt und bedroht worden zu sein. Zudem habe der Radfahrer ihre Autotür mit voller Wucht zugeworfen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Unbekannte ist 50 bis 60 Jahre alt, hat graue Haare und ist zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Erbach unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell